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تقام اليوم الأحد 20-6-20201 عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالإضافة إلى انطلاق مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما تنطلق بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، والتي تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولًا إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا 2023.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه مننتخب سويسرا المنتخب التركي على ملعب باكو الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً، وتذاع عبر قناة Bein Sports HD 2 Max

وفي نفس التوقيت يواجه فريق إيطاليا نظيره ويلز على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً، وتنقلها قناة Bein Sports HD 1 Max

كما يستضيف فريق بيراميدز نظيره الرجاء الرياضي المغربي في مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً على أرض استاد الدفاع الجوي، ووتذاع عبر قناة Bein Sports 1 HD Premium.

كما يصطدم كوتون سبورت «القطن» الكاميروني مع نظيره شيبية القبائل الجزائري ضمن منافسات نصف النهائيات، ويقام اللقاء في تمام السادسة مساءً، وينقل عبر قناة Bein Sports 1 HD Premium

ويخوض منتخب مصر للشباب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب للشباب تحت 23 عاما على استاد القاهرة الدولي، حين يواجه النيجر في الرابعة عصر غد ضمن المجموعة الأولى.

وفي السابعة مساءً، يلتقي منتخبا موريتانيا والجزائر في ختام الجولة الأولى من نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي غدا أيضا منتخب المغرب مع طاجيكستان في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب، قبل مباراة الإمارات وجيبوتي على نفس الملعب في السابعة مساءً.

تنقل جميع مباريات البطولة عبر قنوات اون تايم سبورت والنيل للرياضة

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربعة مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- النيجر- موريتانيا- الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب- طاجيكستان- الإمارات- جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال- لبنان- العراق- جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس- اليمن- السعودية –أوزبكستان.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.