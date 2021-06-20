مدير "تعليم جازان": ما حققناه في "مدرستى تبرمج" يدعو للفخر.. وأراهن بفريقي

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أشاد بدور الوزارة وقال لـ"سبق": كل المنجزات جاءت بدعم كبير من الأمير ونائبه

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن فوز إدارته بعدد من الجوائز في مسابقة "مدرستي تبرمج" على مستوى المملكة، يدعو للفخر؛ مؤكدًا أن لديه فريقًا يتميز بالإبداع؛ مشيرًا إلى أنه يراهن عليه في جميع الفعاليات.

ونوه "أبو هادي" بما حصده الفريق من جوائز في مسابقة "مدرستي تبرمج" على مستوى المملكة، التي أطلقتها وزارة التعليم بهدف تحقيق أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحول إلى مجتمع المعرفة الرقمية، إضافة لتهيئة الطلبة للمنافسة المحلية والدولية، والدخول في المنظومة العالمية المعرفية؛ لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وبيّن لـ"سبق" أن جميع المنجزات التي حققتها الإدارة جاءت نتيجة للدعم والمتابعة الكبيرة من قِبَل أمير المنطقة ونائبه لقطاع التعليم؛ مشيدًا بجهود وزارة التعليم في تقديم البرامج والمسابقات التي تسهم في صقل مهارات الطلاب والطالبات وتهيئتهم للمستقبل وسوق العمل.

وأوضح "أبو هادي" أن الإدارة عملت على الاستعداد للمسابقة منذ وقت مبكر؛ حيث شكلت لجنة تنفيذية وخطة عمل لتنفيذ المسابقة الوطنية، كما وفرت الإدارة جميع الاحتياجات للمجتمع التعليمي من خلال تقديم البرامج التدريبية والمسابقات التحفيزية، وتكوين فِرَق الدعم والمساندة في مختلف مكاتب التعليم؛ لضمان تحقيق أهداف المسابقة، والاستفادة منها؛ بما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، مثمنًا جميع الجهود التي قدمتها فِرَق العمل لتحقيق هذا المنجز.

وبيّن أن مجموع المشاركين في مسابقة "مدرستي تبرمج" بتعليم جازان، بلغ (١٦٩٧٣١) طالبًا وطالبة؛ حيث بلغت نسبة مشاركة الطالبات ٩١.١٣٪ فيما بلغت نسبة مشاركة الطلاب ٨٨.٩٥٪، وبلغت نسبة مشاركة الإداريين ٤٦٣٧، ونسبة مشاركة المعلمين ١١٤٧٧ معلمًا ومعلمة، كما بلغت نسبة مشاركة أولياء الأمور ٥٨٩١٦، ومجموع عدد التفاعل الإعلامي مع المسابقة ٣٩٤٣٠.

وجاء إعلان فوز تعليم جازان بالجوائز خلال الحفل الختامي للمسابقة والذي أقيم بمقر وزارة التعليم بالرياض، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي سلّم الجوائز التي حققتها الإدارة لمدير التعليم الدكتور إبراهيم أبو هادي، وتضمنت الجوائز: (جائزة الإدارة الأكثر تفعيلًا للمسابقة، إضافة لأربع جوائز في فئة المدارس التي عدد طلابها أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة، وثلاث جوائز في فئة المدارس التي عدد طلابها أقل من ٢٠٠ طالب وطالبة، و5 جوائز في فئة المعلم والمعلمة الأكثر تفعيلًا).