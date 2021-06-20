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بالتنسيق مع وزارة السياحة.. طرح 6 فرص استثمارية سياحية في الباحة

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بالتنسيق مع وزارة السياحة.. طرح 6 فرص استثمارية سياحية في الباحة بالتنسيق مع وزارة السياحة.. طرح 6 فرص استثمارية سياحية في الباحة
انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان والمكان

بالتنسيق مع وزارة السياحة.. طرح 6 فرص استثمارية سياحية في الباحة

أعلنت أمانة منطقة الباحة -بالتنسيق مع وزارة السياحة- طرح 6 فرص استثمارية سياحية في مواقع متعددة؛ وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وأوضح مدير إدارة الاستثمار في أمانة منطقة الباحة المهندس صالح سعيد شيبان، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزًا لفرص الاستثمار المميزة سياحيًّا؛ حيث تضمنت مواقع هذه الفرص منتزه الأمير حسام بالباحة، وساحة بلجرشي، وسد الجنابين ببلجرشي، إضافة إلى حديقة ذي عين بالمخواة، وممشى المنطقة الأولى ببني حسن، وممشى المنطقة الثانية ببني حسن.

وبيّن أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة، يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان والمكان بما يعزز الاقتصاد المحلي؛ داعيًا الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص".أمانة منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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