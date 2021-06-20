فيديو غريب.. شاهد ما عثر عليه ملاح هندي في صندوق بأحد الأنهار

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مسؤولون: سيحصل الملاح على العديد من المزايا الحكومية

على شاطئ نهر هندي توقف صندوق خشبي ملفوف في قماش أحمر، مد قائد مركب صغير يديه وفتح الصندوق، وللحظات لم يتخيل ما يراه، مولود ملفوف في قماش أحمر، ومعه مخطط ميلاد، وبعض أعواد البخور؛ هكذا تُصنع الأساطير في بلد الأساطير.

وحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، تمكّن قائد مركب صغير (ملاح) من إنقاذ حياة رضيعة لم يتجاوز عمرها 21 يومًا بعد أن عثر عليها داخل صندوق يطفو بأحد الأنهار المقدسة بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وكان الملاح الذي يدعى، غولو تشودري، بالقرب من ضفة نهر دادري غات، في مدينة غازيبور يوم الثلاثاء عندما سمع صوت صرخات.

وبعد أن تتبع تلك الصرخات وجدها صادرة من صندوق عائم، وعندما فتحه وجد الرضيعة الصغيرة وقد جرى لفها بقماش أحمر.

كما احتوى الصندوق على مخطط ميلاد الطفلة الفلكي، الذي يشير إلى عمرها، وبعض أعواد البخور، وصورة تعبّر عن المعتقدات الهندوسية.

وبعد أن أبلغ "تشودري" الشرطة، جرى على الفور نقل الطفلة إلى مستشفى محلي لرعايتها والاطمئنان على وضعها الصحي.

وقال مفتش شرطة غازيبور، أومبراكاش سينغ: "بدأنا التحقيق لمعرفة مكان وهوية والديْ الطفلة.. ومن الصعب معرفة كيف ولماذا توضع طفلة في صندوق".

وأضاف أن السلطات أطلقت على الطفلة لقب "جانجا" بعد العثور على اسمها مكتوبًا على قطعة من الورق داخل الصندوق، واسم الطفلة هو الاسم الهندي لاسم نهر الجانج المقدس لدى أتباع الهندوسية.

وأشاد رئيس وزراء الولاية، يوغي أديتياناث، بإنقاذ الملاح للفتاة. وكتب في تغريدة باللغة هندية "كرمز الامتنان له، سيحصل على العديد من المزايا الحكومية"؛ لافتًا إلى أن حكومة الولاية "ستضع ترتيبات كاملة للاعتناء بالطفلة".

تجدر الإشارة إلى أن التخلي عن الأطفال الرضع يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 317 من قانون العقوبات الهندي؛ وذلك في بلد يموت فيه كل عام عشرات آلاف وربما مئات الآلاف منهم، ولا سيما الفتيات؛ بسبب التمييز الجنسي ورغبة الأهل في إنجاب أطفال ذكور فقط.