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إضافة منازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة للدائرة الثانية بالقضاء الإدارى

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إضافة منازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة للدائرة الثانية بالقضاء الإدارى إضافة منازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة للدائرة الثانية بالقضاء الإدارى

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم القرار رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ والذي ينص على أنه «بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة، وقرار رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات، بإضافة اختصاص نظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبطة به، إلى الدائرة الثانية»نقابات وجمعيات «بمحكمة القضاء الإدارى»..

كما نشر هذا القرار رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ في الوقائع المصرية من الجريدة الرسمية، وشملت المادة الثانية من هذا القرار ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

المصرى اليوم

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