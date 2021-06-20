"الحقيل" رئيسًا للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة "UITP"

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مما يعكس مكانة المملكة الريادية في مجال النقل عبر المشاريع الضخمة

أعلن الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP)، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المنعقد في بروكسل، عن اعتماد تعيين المهندس خالد بن عبدالله الحقيل لرئاسة الاتحاد؛ وذلك بعد فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت أخيرًا؛ مما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية الريادية في مجال النقل عبر المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها.

ويعكس تعيين المهندس "الحقيل" رئيسًا للاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، ما توليه المملكة من اهتمام بالغ بتأسيس وتطوير منظومة النقل ضمن برامج ورؤية 2030 لتعزيز جودة الحياة بتوفير شبكات النقل الحديثة، وأن تكون في المملكة 3 مدن على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم، ومركزًا ومحورًا لوجستيًّا عالميًّا.

وقد أسهم المهندس "الحقيل" ضمن مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- في نهضة منظومة النقل في المملكة؛ وذلك عبر التنوع بالخدمات والمواكبة المستمرة لتطورات قطاع النقل في العالم عبر استقطاب شراكات عالمية وتشكيل تحالفات دولية لتقديم خدمات النقل المختلفة مثل النقل العام، النقل التعليمي، النقل التشاركي والحافلات ذاتية القيادة وغيرها؛ حيث أثمرت تلك الجهود عن الفوز بعقدي تشغيل وصيانة حافلات الرياض وقطار الرياض (المترو) ضمن منافسة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، أحد أكبر مشاريع النقل بالعالم.

ويشغل "الحقيل" حاليًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، ورئيسًا لكل من مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة، ومجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل (سيتكو).

وبهذه المناسبة رفع المهندس "الحقيل" شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على حرصهما ودعمهما في كل ما من شأنه ريادة المملكة في المحافل الدولية.

كما عبّر عن شكره لوزير النقل المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، على دعمهما ومساندتهما وعملهما الدؤوب والمتواصل في تطوير صناعة النقل بالمملكة.

وعبّر المهندس "الحقيل" عن شكره لرئيس مجلس إدارة شركة سابتكو المهندس خالد المديفر، على اهتمامه المتواصل لدعم ترشيحه وفوزه بالانتخابات التي جرت؛ وذلك ضمن جهوده لتطوير سابتكو ورفعة مكانتها لتكون رائدة الأعمال بالمنطقة؛ لا سيما في خدمات التحول الرقمي.

مما يذكر أن الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP)، تأسس في عام 1885م ومقره بلجيكا- بروكسل، ويعد الشبكة العالمية الوحيدة التي تجمع الأطراف ذات العلاقة بالنقل والمواصلات العامة، وهو المرجعية العالمية لصناعة النقل وأنماطه؛ حيث يضم أكثر من (1.800) هيئة ومنظمة في أكثر من (100) دولة، ويمثلهم ما يزيد على (16.000) عضو.