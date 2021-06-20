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مختار غباشي: تلعب دورًا كبيرًا في تهدئة الصراع السياسي في ليبيا ()

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مختار غباشي: مصر تلعب دورًا كبيرًا في تهدئة الصراع السياسي في ليبيا (فيديو) مختار غباشي: تلعب دورًا كبيرًا في تهدئة الصراع السياسي في ليبيا ()

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قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استطاعت فرض إرادة على الساحة الليبية، والوصول إلى نجاح كبير في الأزمة، موضحًا أن استضافة المباحثات بين الأطراف السياسية المتصارعة، في الغردقة، أكد الدور الكبير الذي لعبته مصر في الصراع السياسي بليبيا.

وأضاف غباشي، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مصر ساهمت وشاركت في الوصول للتشكيل الوزاري والرئاسي بالساحة الليبية التي تقود المرحلة الانتقالية حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في القضاء على الأيادي الإقليمية والدولية التي كانت طامعة داخل ليبيا.

واستكمل حديثه، أن مصر تتواجد داخل الساحة الليبية، بحكم أنها دولة عربية ومن دول الجوار، فضلًا عن أنها تشكل جزء من منظومة الأمن القومي، موضحًا أن العالم العربي يفتقد إلى الريادة، بينما مصر هي الدولة الوحيدة المؤهلة لهذا العنصر المضطرب.

واختتم غباشي، تصريحاته، أن مصر لها مصلحة في تهدئة الوضع داخل الساحة الليبية، خاصة وأنه لا يمكن أن يستقر الأمن القومي لمصر دون أن نرى استقرار لدى الأمن القومي الليبي.

المصرى اليوم

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