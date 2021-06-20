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استمرار امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات احترازية مشددة في الأقصر

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استمرار امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات احترازية مشددة في الأقصر استمرار امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات احترازية مشددة في الأقصر

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استمرت امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس الاقصر اليوم الاحد، وسط إجراءات احترازية مشددة للطلاب والعاملين باللجان، حيث يؤدى 12 الف طالب وطالبة، الامتحان في 55 لجنة، مع التشديد بمتابعة اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتطبيق القرارات المنظمة للعمل باللجان المختلفة لجميع الدبلومات .

حيث قامت اللجان المكلفة بتعقيم وتطهير جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار المستجد، بجانب تقليل اعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب وتم تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها قياس درجة الحرارة للطلاب ومنع التزاحم أثناء دخول اللجان بجانب توزيع المطهرات.

واكد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعلم، على انه تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل اوراق الاسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

المصرى اليوم

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