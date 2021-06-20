الصين.. أكثر من مليار نسمة تلقوا لقاحات مضادة لكورونا

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عدد الجرعات المعطاة في العالم تجاوز الجمعة عتبة 2.5 مليار

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الأحد، أن بكين أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولم تحدّد وزارة الصحة الصينية، في بيان لها، نسبة السكان الذين تطعّموا بشكلٍ كامل، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.

وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز الجمعة عتبة 2.5 مليار، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وبحسب مرصد جامعة جونز هوبكنز لوباء كوفيد-19 في العالم، فقد بلغ عدد الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم 2.571.541.139 جرعة وفق "سكاي نيوز".

وأعطت الولايات المتحدة ما يصل إلى 316.653.275 جرعة لقاح لمواطنيها، بينما أعطت الهند، التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة، 276.693.572 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وفقاً لمرصد جامعة جونز هوبكينز أيضاً، فقد أعطت البرازيل 80.975.108 جرعة لقاح، بينما أعطت بريطانيا 74.377.154 جرعة لقاح.