إصلاح تسريب المياه في مقابر المريج بشبين القناطر (صور)

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تابع خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، مشكلة تسريب مياه في مقابر قرية المريج وانتقل لمعاينة المكان بناءا على شكوى الأهالى وتبين أن سبب غرق المقابر هو حدوث عطل بأحد الوصلات المنزلية من ناتج عن أعمال الحفر بخطوط الصرف الصحي بالمنطقة.

وقال «العرفى» انه تم إستدعاء مقاول أعمال الصرف الصحي بالقرية ومسؤل شركة المياه وأحدى الجمعيات بالمريج وجمعيه تنمية المجتمع المحلي وتم إتخاذ الإجراءات الازمه لإصلاح العطل وإعاده تمهيد الطرق المؤدية للمقابر حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وفى السياق قامت نهى الجمل، رئيس الوحدة المحلية بقرية الأحراز، بمتابعة العمل في مشروع مد خطوط شبكات مياة الشرب بالقرية للتوسعات العمرانية الجديدة وإحلال وتجديد الخطوط القديمة لتحسين جودة المياة وتوفير مياة نقية مرشحة للمواطنين بدلا من الطلمبات الجوفية التي يستخدمها المواطنين التي لا يجرى لها أي معالجة أو تنقية وسببا لانتشار الامراض.

اصلاج مشكلة تسريب المياة بمقابر المريج

اصلاج مشكلة تسريب المياة بمقابر المريج