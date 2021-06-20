من هي غادة والي زوجة حسن أبوالروس التي تصدرت محركات البحث؟

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احتل اسم مصممة الجرافيك غادة والي، محركات البحث صباح اليوم، عقب انتشار صور زفافها على الفنان حسن ابو الروس مساء السبت.

الحفل أقيم في أحد الملاهي بالشيخ زايد، وبحضور عدد من نجوم الفن، وجاءت ابرز المعلومات عنها:

إنها مصممة جرافيك رائدة في مصر.

يعرف عن غادة والي إنها مصممة الخطوط والعلامات التجارية والمشروعات الفنية القائمة على التصميم.

قامت بتطوير خطًا عربيًا تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم جرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو.

في 2017، اختارتها «فوربس» كواحدة من أفضل 30 مصمم في أوروبا تحت سن الثلاثين.

مثلت المرأة المصرية في منتدى شباب العالم الذي عُقد في نوفمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان لها كلمة حينها عن مفهوم التواصل.

في منتدى شباب العالم قدمت مع شقيقتها ياسمين مشروع «هوية مصر البصرية»، وأكد الثنائي حينها على إطلاق مشروعهما في مدينة الأقصر تحت إشرافهما، مطالبا الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتبني مشروعهما.

على جانب آخر، كان قد شتهر الفنان حسن أبوالروس خلال مشاركته ضمن في المسلسل الكوميدي بـ 100 وش، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بنت السلطان.