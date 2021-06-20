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تلقى فريق المتطوعين في الهلال الأحمر بالأقصر التطعيم الخاص لفيروس كورونا «استرازينيكا»، ضمن الإجراءات المتخذة لسلامة المواطنين؛ مما يساهم في سهولة التنقل والحفاظ على حياة المتطوعين في مواجهة فيروس كورونا.

حيث توجه فريق المتطوعين إلى مركز اللقاح بمستشفى الحميات للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، كرسالة طمأنينة للمشاركين في الأعمال الخيرية وحفاظاً على سلامة العاملين والمترددين على المواطنين لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد فريق الهلال الأحمر، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، موجهين الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والجهود التي يبذلها أعضاء الفريق الطبي خلال تقديم خدماتهم في مواقع العمل .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم إعداد فرق طبية متحركة مدربة حرصاً على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.