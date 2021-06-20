8 لجان امتحان خاصة في سجون بنى سويف والفيوم وببا لطلبة الجامعة المحبوسين

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صرح الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف ، أنه تم عقد 8لجان امتحان خاصة، بسجن بنى سويف والفيوم وببا للطلاب المحبوسين، مشيرا الى انه تم عقد الامتحان فى 4 لجان خاصة لطلاب بسجن بنى سويف ولجنتين للطلاب المحبوسين بسجن الفيوم ولجنتين بسجن ببا.

وقال إن إجمالي حالات الغش ، والمنعقدة حاليا في كليات بنى سويف بلغت 21 حالة بينهم 4 حالات شغب من جانب الطلاب وتم تحرير مذكرة ضدهم واحالتهم جميعا الى الشؤون القانونية واضاف ان من بين حاللات الغش استخدام الموبايل واستخدام مذكرات للغش منها وتم تحرير محاضر للطلاب.

وقال ان إجراءات امتحان الطلاب المحبوسين، إنه يشترط أن يحصل محامي الطالب أو أحد من ذويه على شهادة إثبات قيد وجدول الامتحانات من الكلية المقيّد فيها الطالب مختومة من إدارة الكلية وصورة من الكارنيه، على أن يتم تقديمها للنيابة التي تتقدم بإذن لمصلحة السجون لإجراء امتحان الطالب وأوضح أن الامتحانات تكون في السجون المركزية أو في بعض الأقسام، وتشكل للطلاب لجان خاصة من الجامعات.

وقال ان هناك تعليمات مشددة لمسؤولى الكليات بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للطلاب ، ومن بينها ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف بحسب الجدول المعلن، وضرورة ارتداء الكمامة وعدم خلعها مطلقا طوال فترة وجود الطالب فى اللجنةولن يسمح للطالب بالدخول دونها مع اصطحاب كل طالب كافة الأدوات الشخصية والكتابية الخاصة به فى الامتحان، لأنه لا يسمح مطلقا بتبادل الأدوات بين الطلاب، ويتم التوقيع فى كشوف الحضور والغياب بالقلم الشخصى لكل طالب.وقال انه لابد من اتباع قواعد التباعد الاجتماعى، وتجنب المصافحة باليد والمعانقة بين الأصدقاء تماما، وضرورة إخطار الإدارة بأى أعراض أو تاريخ مرضى قبل السماح بدخول اللجان الخاصة بالعزل، واستخدام أدوات التعقيم «الكحول» الخاصة بكل طالب، مع الخروج من اللجنة فرادى فور انتهاء الامتحان، من المخارج المخصصة لذلك، مع الحرص الشديد وتجنب ملامسة الأسطح تماما.