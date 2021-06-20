أخبار عاجلة

منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأرياني: الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم

Print
الأرياني: الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم الأرياني: الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم
غير مسبوقة في التاريخ ولا يختلف المتمردون في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية

الأرياني: الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم

تَوَعّد مسؤول يمني بملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات المروعة بحق المدنيين في العاصمة ‎صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني: إن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان في مناطق سيطرتها؛ لن تسقط بالتقادم، ولن تمر دون عقاب؛ مضيفًا أن المسؤولين عن تلك الجرائم، من القيادات الحوثية وعناصر المليشيا سيخضعون للمحاسبة، وسيلاحقون في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

ووصف الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بالمروعة والفظيعة، وقال إنها "غير مسبوقة في التاريخ اليمني"، ولا يختلف المتمردون في ممارساتها عن باقي التنظيمات الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا

تعرَّف على قصة صديقَيْن سعودي وعماني بدأت منذ الشباب ودامت أكثر من 30 عامًا