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"هدف": 412 ألف مستفيد من "دروب" في 3 أشهر وإضافة 9 دورات جديدة

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"هدف": 412 ألف مستفيد من "دروب" في 3 أشهر وإضافة 9 دورات جديدة "هدف": 412 ألف مستفيد من "دروب" في 3 أشهر وإضافة 9 دورات جديدة
جدّد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل والطلاب للتسجيل والاستفادة من الدورات

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن استفادة أكثر من 412 ألف سعودي وسعودية من المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م.

وأوضح الصندوق، أن نحو 339 ألف مستفيد ومستفيدة أكملوا الدورات التدريبية الإلكترونية عبر المنصة خلال الفترة ذاتها، كما تجاوز عدد المسجلين الجدد 119 ألفاً.

وتضمّ المنصة 243 دورة تدريبية إلكترونية في مختلف تخصصات ومهارات سوق العمل، منها 9 دورات جديدة تمّت إضافتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وجدّد "هدف" دعوته للموظفين والباحثين عن عمل والطلاب، إلى التسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية الإلكترونية، عبر منصة "دروب" من خلال الرابط: https://doroob.sa.

ويستهدف "دروب"، تأهيل وتدريب الموظفين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، بهدف تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويُعدّ "دروب" مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومَن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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