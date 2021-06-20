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ذكرت لجنة تحقيق روسية، أنه تم العثور على جثة طالبة أمريكية كانت تدرس في روسيا،بعد الإبلاغ عن فقدانها الأسبوع الماضي.

وفي وقت مبكر من صباح أمس السبت، عثرت لجنة التحقيق الروسية على جثة الطالبة كاثرين سيرو التي كانت تدرس القانون في روسيا.

وسيرو البالغة من العمر 34 عامًا، هي طالبة ماجستير في جامعة لوباتشيفسكيفي بنيجني نوفغورود والتحقت بالجامعة في عام 2019. وتم الإبلاغ عن اختفائها يوم الثلاثاء، وفتح المحققون الروس يوم الخميس تحقيقا معتبرين أنه من الممكن أن تكون جريمة قتل محتملة.

ووفقًا لموقع «NPR» ورد أن سيرو ركبت سيارة مع شخص غريب في إحدى ضواحي المنطقة، وزُعم أنها أرسلت رسالة نصية إلى والدتها قالت فيها: «في سيارة مع شخص غريب. أتمنى ألا أكون مختطفه»، وكانت هذه الرسالة آخر ما سمعته والدتها منها.

وقالت بيسسي سيرو والدة سيرو إن ابنتها ربما تكون قد ركبت سيارة عابرة دون انتظار سيارة وطلبت من قائدها التوجه إلى عيادة في نيجني نوفغورود بسرعة.

وأضافت بيسسي سيرو: «أعتقد أنها عندما رأت أن الشخص لم يكن يقود سيارته إلى العيادة، ولكن بدلاً من ذلك كان يقود سيارته في الغابة، أصابها الذعر».

وأوضحت والدة سيرو أن «آخر مكان صدر منه رنين لهاتفها كان بالقرب من برج خلوي في تلك الغابة.»

ومن جانبها قالت لجنة التحقيق الروسية إن رجلاً مشتبه به في الأربعينيات من عمره اعتقل وكان يعمل مع المحققين، كما أدين المشتبه به بارتكاب جرائم في الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو في بيان إنها «تراقب عن كثب» الوضع وتساعد عائلة سيرو.