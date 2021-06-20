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أمين عام الاتحاد العربي يؤكد الجاهزية العالية لانطلاقة "كأس العرب للشباب"

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أمين عام الاتحاد العربي يؤكد الجاهزية العالية لانطلاقة "كأس العرب للشباب" أمين عام الاتحاد العربي يؤكد الجاهزية العالية لانطلاقة "كأس العرب للشباب"
رحّب بجميع المنتخبات وشكر اتحاد الكرة المصري

أمين عام الاتحاد العربي يؤكد الجاهزية العالية لانطلاقة

رحّب الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، بجميع المنتخبات المشاركة في النسخة السابعة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا لكرة القدم، التي تنطلق منافساتها، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد جاهزية جميع اللجان لانطلاق منافسات البطولة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، على الاستضافة وعلى جميع الخدمات المساندة التي قدّمها الاتحاد المصري ووزارة الشباب والرياضة والأشقاء في .

وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، أن "ملاعب البطولة في جاهزية عالية لاستضافة المباريات، وهي: ملعب القاهرة الدولي، وملعب المقاولون العرب، وملعب بتروسبورت، وملعب الكلية الحربية"؛ مبينًا أن "اللجنة المنظمة وقفت على أهلية جميع لاعبي المنتخبات، وعلى جاهزية اللجان لبدء منافسات البطولة؛ حيث تم إجراء فحوص وقائية خاصة بجائحة كورونا لجميع لاعبي المنتخبات والأجهزة الفنية والإدارية والحكام، من قِبَل اللجنة الطبية للبطولة"؛ متمنيًا التوفيق لكل المنتخبات في منافسات النسخة السابعة من المسابقة، "وأن تظهر بصورة تليق بمستوى كرة القدم العربية، وتطلعات سمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء مجلس الاتحاد".

كما أوضح الدكتور رجاء الله السلمي، أن "هذه البطولة تأتي ضمن مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2021- 2022، وتهدف إلى تنمية قدرات ومستويات اللاعبين الشباب العرب وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم الفنية، وإكسابهم المزيد من الخبرة، خصوصًا بعد مشاركة منتخبات من خارج الوطن العربي ذات حضور لافت في قارتي آسيا وإفريقيا كالسنغال والنيجر وأوزبكستان وطاجيكستان، وتعد هذه المشاركة امتدادًا لنجاح مشاركة منتخب السنغال في النسخة الماضية التي أقيمت في المملكة العربية ، والتي توج بلقبها آنذاك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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