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.. شاهد ما فعلته صاعقة برق في 10 آلاف فدان من غابات أمريكا

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فيديو.. شاهد ما فعلته صاعقة برق في 10 آلاف فدان من غابات أمريكا .. شاهد ما فعلته صاعقة برق في 10 آلاف فدان من غابات أمريكا
في هجير موجة الحر الشديدة المستمرة لليوم الخامس على التوالي جنوبي غرب الولايات المتحدة

فيديو.. شاهد ما فعلته صاعقة برق في 10 آلاف فدان من غابات أمريكا

في هجير موجة الحر الشديدة المستمرة لليوم الخامس على التوالي، جنوبي غرب الولايات المتحدة الأمريكية؛ تَسببت صاعقة برق في إحراق حوالى 10 آلاف فدان من الغابات في ولاية يوتا في الثامن عشر من يونيو الجاري؛ الأمر الذي أجبر السكان على الإخلاء من المنطقة.

ووفقًا لتقارير إخبارية؛ فقد أجبر سكان المناطق الواقعة غربي "إنتربرايز" على إخلاء مساكنهم مع توسع الحريق وامتداده.

ويظهر الفيديو، الذي التقطته إميلي بريستون، الحريق مستعرًا بالقرب من ممتلكاتها؛ بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" البريطانية.

وحتى الجمعة، كانت موجة الحر الشديدة مستمرة في جنوب غربي الولايات المتحدة لليوم الخامس على التوالي؛ مما يزيد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة قبل انكسار الموجة الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات متواصلة من موجة الحر لخمس ولايات هي: (كاليفورنيا، ونيفادا، ويوتا، وأريزونا، وجزء من كولورادو)؛ حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها درجات الحرارة غالبًا على 38 درجة مئوية؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليج بارك بولاية ماريلاند، بوب أورافيك: "كل عام يكون الجو حارًّا في جنوب غربي" البلاد.

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا، الأسبوع الماضي؛ لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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