راديسيس تطرح حل المنزل الذكي لتعزيز عروض مقدّمي الخدمات في مجال النطاق العريض

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كشفت اليوم "راديسيس كوربوريشن"، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول الاتصالات المفتوحة، عن حل "راديسيس ريتش سمارت هوم" (Radisys Reach Smart Home)، الذي يسمح لمقدّمي الخدمات بتزويد عملائهم بمنزل آمن، من خلال ربط الأجهزة الذكية وأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم باستخدام منظومة الجهاز المفتوح، إلى جانب إدارة التكاليف وتبسيط العمليات. كما يسمح الحل لمقدمي خدمات النطاق العريض بالاستفادة من خطط البيانات الخاصة بهم وتنمية متوسط الإيرادات لكل مستخدم.

أبرز النقاط

في حين تشير التقديرات أن إيرادات استخدام شبكات النطاق العريض ستصل إلى 135 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2025، يبحث مقدمو الخدمات عن فرص تسمح لهم بجمع خدمات النطاق العريض ضمن حزمة واحدة مع مجموعة من الخدمات التكميلية، بهدف الحفاظ على حصتهم في السوق وتعزيز معدلات النمو السنوية المركّبة المنخفضة. ولحظ التقرير الذي صدر أخيراً عن منتدى النطاق العريض بالتعاون مع "أومديا" إلى أن خدمات المنزل الذكي تمثل فرصة نمو جديدة لمقدمي خدمات النطاق العريض بفضل تطوير حالات الاستخدام المبتكرة.

يبحث مقدمو الخدمات عن فرص تسمح لهم بجمع خدمات النطاق العريض ضمن حزمة واحدة مع مجموعة من الخدمات التكميلية، بهدف الحفاظ على حصتهم في السوق وتعزيز معدلات النمو السنوية المركّبة المنخفضة. ولحظ التقرير الذي صدر أخيراً عن منتدى النطاق العريض بالتعاون مع "أومديا" إلى أن خدمات المنزل الذكي تمثل فرصة نمو جديدة لمقدمي خدمات النطاق العريض بفضل تطوير حالات الاستخدام المبتكرة. مع ذلك، وللاستفادة من فرص المنزل الذكي، يتعيّن على مقدمي الخدمات التغلب على التحديات المرتبطة بنشر خدمات المنزل الذكي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية وعمليات ضمّ المشتركين الجدد المعقدة والتشغيل المتبادل مع أنظمة دعم العمليات ( OSS ) وأنظمة دعم الأعمال ( BSS ) القائمة – فضلاً عن مواجهة المنافسة التي تشكلها جهات البث عبر الانترنت ( OTT ) في الوقت نفسه.

) وأنظمة دعم الأعمال ( ) القائمة – فضلاً عن مواجهة المنافسة التي تشكلها جهات البث عبر الانترنت ( ) في الوقت نفسه. يجمع حل "راديسيس ريتش سمارت هوم" ( Radisys Reach Smart Home ) الأجهزة الذكية وخدمات التكامل وتطبيق الهاتف المحمول القائم على السحابة، ويتيح بالتالي لشركات الاتصالات بالاستفادة وتحقيق الدخل من خدمات المنزل الذكي، فضلاً عن جعل مخططات البيانات التي تقدمها أكثر جاذبية لضمان ولاء العملاء. علاوة على ذلك، يتيح العرض المعياري لمقدمي الخدمات إمكانية خفض قيمة استثماراتهم الأولية وإنشاء الحلول بشكل تدريجي. تتوفر مجموعة حلول كاملة من الأجهزة الذكية ذات العلامات التجارية في حزم منتجات ملائمة لحماية أمن المنزل وسلامته، وإدارة الطاقة، والحياة المريحة.

) الأجهزة الذكية وخدمات التكامل وتطبيق الهاتف المحمول القائم على السحابة، ويتيح بالتالي لشركات الاتصالات بالاستفادة وتحقيق الدخل من خدمات المنزل الذكي، فضلاً عن جعل مخططات البيانات التي تقدمها أكثر جاذبية لضمان ولاء العملاء. علاوة على ذلك، يتيح العرض المعياري لمقدمي الخدمات إمكانية خفض قيمة استثماراتهم الأولية وإنشاء الحلول بشكل تدريجي. تتوفر مجموعة حلول كاملة من الأجهزة الذكية ذات العلامات التجارية في حزم منتجات ملائمة لحماية أمن المنزل وسلامته، وإدارة الطاقة، والحياة المريحة. تشكّل بوابة "راديسيس ريتش سمارت هوم" ( Radisys Reach Smart Home ) النواة المركزية للحل. فهي تتصل بسلاسة مع أجهزة الاستشعار والكاميرات المقدّمة من بائعين متعددين في حين تتولى برمجياتها والواجهة الخلفية السحابية تمكين خدمات الأتمتة المنزلية. كما تتصل بأجهزة الاستشعار عبر بروتوكول "زيجبي" (Zigbee)، وكاميرات الأمن عبر "الواي-فاي"، وتستخدم شبكة الاتصال اللاسلكي "الواي فاي" أو شبكة "الايثرنت" لتأمين التوصيل مع الواجهة الخلفية للسحابة.

) النواة المركزية للحل. فهي تتصل بسلاسة مع أجهزة الاستشعار والكاميرات المقدّمة من بائعين متعددين في حين تتولى برمجياتها والواجهة الخلفية السحابية تمكين خدمات الأتمتة المنزلية. كما تتصل بأجهزة الاستشعار عبر بروتوكول "زيجبي" (Zigbee)، وكاميرات الأمن عبر "الواي-فاي"، وتستخدم شبكة الاتصال اللاسلكي "الواي فاي" أو شبكة "الايثرنت" لتأمين التوصيل مع الواجهة الخلفية للسحابة. تتضمن الميزات الإضافية الرئيسية لحل "المنزل الذكي" ما يلي: تطبيق جوال ذكي قابل للتخصيص بالكامل ذات علامة تجارية بيضاء لتوسيع قيمة عروض النطاق العريض وولاء العملاء للمنتجات الفوترة الموحدة من أجل دمج عروض المنازل الذكية بسهولة مع الخدمات القائمة إدارة البنية التحتية للمنازل الذكية عن بعد عبر بوابة الإدارة القائمة على الإنترنت تحليلات مدمجة، بما في ذلك لوحات المعلومات والتقارير الشهرية، لتوصيات العملاء المخصصة استناداً إلى اتجاهات الاستخدام

يتكامل الحل مع أنظمة دعم العمليات (OSS) وأنظمة دعم الأعمال (BSS) التي يستخدمها مقدمو خدمات النطاق العريض ويتضمن واجهة المستخدم في نظام موقع الويب (UI) يمكن دمجها في مركز عمليات الشبكة (NOC).

وقال أنييل جينغويري، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس المنصات المدمجة ونقاط النهاية الرقمية في شركة "راديسيس" في هذا السياق: "تعد حلول المنازل الذكية مكملاً مثالياً لعروض النطاق العريض الثابتة واللاسلكية التي يقدمها مزوّدو الخدمات، وتسمح لهم بتوسيع نطاق الخدمات وتحقيق إيرادات جديدة مع قاعدة عملائهم القائمة." وأضاف: "يقدم حلّ ’راديسيس ريتش سمارت هوم‘ (Radisys Reach Smart Home) حلاً مرناً وقابلاً للتوسيع، يسمح لمقدمي الخدمات بالتنافس في السوق والاستفادة من الابتكار المتنامي لمنظومة الأجهزة المفتوحة."

من جانبها، قالت ماريانا زاموتشيك، كبيرة المحللين، قسم خدمات المنزل الذكي في "أومديا": "يواجه مقدمو خدمات النطاق العريض تحديات معقدة في مجال خدمات المنزل الذكي، بما في ذلك المنافسة من بائعي التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية." وأضافت: "تساهم الحلول، مثل حلول مثل حلّ ’راديسيس ريتش سمارت هوم‘ (Radisys Reach Smart Home)، والتي تدعم دمج الأجهزة من مجموعة متنوعة من البائعين باستخدام معايير مفتوحة، بتزويد مقدمي خدمات النطاق العريض بالفرصة لتقديم منصة معيارية للمنزل الذكي وخدمات يمكن الاستفادة منها لتحقيق الدخل."