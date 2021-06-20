بسبب «الكيف» .. شركات إسرائيلية تبحث عن فرص الاستثمار في المغرب

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كشف المستشار البرلماني المغربي، العربي الحرشي، أن 150 شركة إسرائيلية متخصصة بصناعة الأدوية والتجميل، أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بمناطق الشمال.

وجاء ذلك عقب المصادقة على مشروع قانون «الكيف» من قبل مجلسي البرلمان، إذ أوضح المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، قائلا: «تقنين زراعة»الكيف«وحصر استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيدر على منطقة الشمال فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر».

تجدر الإشارة إلى أنه من المعروف أن قانون «القنب الهندي» قد حصر مناطق زراعة هذه النبتة في خمسة أقاليم أساسية، هي وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة، وتطوان، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى «منطقة الشمال»، بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة «الكيف».

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالله الجوط: «إسرائيل تتوفر على أحسن الشركات في العالم في مجال الكيف وإنتاجه بطرق عصرية متطورة وذكية، ومن الطبيعي أن تهتم بالملف في المغرب لأنه يمثل فرصة بالنسبة إليها»، مشيرا إلى أنه «لمس نوعا من التعاطي الإيجابي مع هذه الفكرة لدى بعض الفاعلين في المنطقة»، وأضاف: «لاحظت شخصيا، على الرغم من بعض خطابات الرفض، أن هناك نوعا من القبول لفكرة استضافة مشاريع إسرائيلية في المنطقة، وهذا لا يشكل أي مشكل، لأن المشكل الحقيقي اليوم هو الفقر والأزمة الخانقة».

وأكمل الناشط الحقوقي: «الفلاح البسيط يمكن أن يستفيد من الصناعات الإسرائيلية ومن تجربتها في الإنتاج، وكذلك في ميدان التعاونيات وتدبير المشاريع، وتجربة إسرائيل في الميدان الفلاحي رائدة، ولها ما يكفي من الخبرات والوسائل لتتمكن من تحقيق دفعة قوية في إنتاج الكيف والأدوية»، موضحا أن «إسرائيل دولة رائدة في ميدان الري والمحافظة على الطاقة».

وأردف: «أصحاب التعاونيات في منطقة الشاون رحبوا بفكرة التعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والاستعمالات الطبية لزراعة الكيف».