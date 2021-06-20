أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

: شاهد غضب النائب الطراونة بعد رفض السماح له بالحديث عن حادثة طفل الدراجة في الكرك

Print
فيديو : شاهد غضب النائب الطراونة بعد رفض السماح له بالحديث عن حادثة طفل الدراجة في الكرك : شاهد غضب النائب الطراونة بعد رفض السماح له بالحديث عن حادثة طفل الدراجة في الكرك

جى بي سي نيوز  - : تاليا تسجيل لاصرار النائب علي الطراونة على الحديث بخصوص حادث الدراجة الذي تعرض له أحد الأطفال في الكرك  وما وقع من تجاذبات حول نقله الى عمان بطائرة بعد أن قال ذووه بأن سيارة اسعاف مستشفى الكرك الحكومي لم تكن مزودة بالاوكسجين فتم نقله بواسطة سيارة تابعة للدفاع المدني .

 وفي الجلسة الختامية للدورة  غير العادية أصر الطراونة على الحديث عير ان العودات رفض بسبب أن جدول الأعمال قد بدأ وأنه سيسمح له بالحديث نهاية الجلسة ، الأمر الذي اغضب الطراونة فوقع هذا الاصرار من طرفه وسط تهدئة من النواب لزميلهم الغاضب .

نائب رئيس الوزراء  توفيق كريشان ، عقب على حادث الطفل الذي اصيب بحادث مروري اثناء ركوبه دراجته بأن ستفتح  تحقيقا بكل الاتهامات التي كيلت للمستشفى وللوزارة ، ومن جانبها اكدت وزارة الصحة أنها لن تسمح بأن تكون احدى سيارات الاسعاف لديها من دون اوكسجين وقالت بأنها ستحقق بالأمر ، مع أن مصدرا في الصحة نفى قبل الجلسة أن يكون هناك نقص في الاوكسجين  في السيارة  وهو ما ينفيه الطراونه جملة وتفصيلا .

يجدر التنويه بأن النائب الطراونة اعتذر نهاية الجلسة عن الغضب الذي انتابه تحت القبة ..

 

 التسجيل التالي يظهر اصرار الطراونة على الحديث بينما يرفض العودات وما تخلل ذلك من وساطات نيابية لتهدئته ..

 شاهد :

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو

ميسي يحقق أول بطولة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل .. فيديو

ميسي يحقق أول بطولة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل .. فيديو

بث مباشر .. البرازيل يسجل هدفًا ملغيًا في شباك الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا .. فيديو

بث مباشر .. البرازيل يسجل هدفًا ملغيًا في شباك الأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا .. فيديو