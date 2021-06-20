أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«زي النهارده».. برويز مشرف رئيسا لباكستان 20 يونيو 2001

Print
«زي النهارده».. برويز مشرف رئيسا لباكستان 20 يونيو 2001 «زي النهارده».. برويز مشرف رئيسا لباكستان 20 يونيو 2001

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الحادى عشرمن أغسطس من عام ١٩٤٣ ولد برويز مشرف في نيودلهى في الهند التي صارت عاصمة للهند بعد انفصال الهند عن الباكستان، ثم هاجرت أسرته إلى باكستان حيث تلقى تعليمه الأولى في كراتشى، وفى عام ١٩٦٤ التحق بالجيش وتدرج في المناصب حتى صار قائدًا للجيش في عام ١٩٩٨،وخاض حربين ضد الهند في عامى ١٩٦٥و١٩٧١، وحين كان قائدًا للجيش خاض حربًا ثالثة في عام ١٩٩٩ ثم انقلب على نواز شريف في نفس العام على خلفية اتهامه له بمحاولة إسقاط الطائرة التي كانت تقله من سريلانكا، إلى أن تولى الحكم «زى النهارده» في٢٠ يونيو ٢٠٠١، ولم ينس التاريخ له أنه سمح للأمريكيين باستخدام أراضيه لضرب طالبان، أصدر سيرته الذاتية في عام ٢٠٠٦ والتى كانت تحمل عنوان «فى خط النار»، وقد رأى الكثير من المتابعين والمحللين أن هذه السيرة تعج بالمغالطات حول طالبان، كما أنها لم تقدم جديدًا حول القاعدة، وبعضهم رأى أن هذا الكتاب أشبه بتصفية حسابات سياسية مع رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي رقّاه وأوصله إلى قمة القوات المسلحة الباكستانية، غير أن هذا الكتاب يكشف بجلاء عن سيكولوجية الجنرال الذي يحكم باكستان منذ سبع سنوات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي