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حالة الطقس فى اليوم .. درجة الحرارة تصل إلى 41

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حالة الطقس فى مصر اليوم .. درجة الحرارة تصل إلى 41 حالة الطقس فى اليوم .. درجة الحرارة تصل إلى 41

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ترتفع درجات الحرارة اليوم فى بأغلب الأنحاء بمقدار درجة واحدة عن طقس أمس وتستقر في بعض المناطق مثل أمس، ويتوقع أن تكون حالة الطقس غدًا مثل اليوم، وترتفع درجة الحرارة العظمى لتكون أعلي درجة حرارة في مصر اليوم 41 درجة في محافظات الصعيد حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة الأعلي اليوم في مصر للعظمي 41 درجة في أسوان وإدفو والأقصر والوادي الجديد، وأقل درجة حرارة اليوم للعظمي هي في مطروح والتى تسجل 27 درجة.

حالة الطقس اليوم

تتوقع الأرصاد أن تكون حالة الطقس اليوم فى مصر شديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال نهارًا، وتكون حارة في القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس لطيفة ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، معتدلة فى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر اليوم

تشير توقعات الأرصاد إلي أن حالة البحر المتوسط من خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلي مترين إلا ربع، والرياح شمالية غربية,

وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة وإتجاه الرياح شمالي غربي، ويصل ارتفاع الموج إلي 3 أمتار ويكون أقل إرتفاع له اليوم مترين.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

تنشط الرياح اليوم بشكل متقطع فى مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء، والرياح اتجاهها شمالي غربي على القاهرة الكبري وشمال وجنوب الصعيد، بينما تكون شمالية فقط على السواحل شمالية، وتتراوح سرعة الرياح اليوم بين 14 و18 عقدة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى المدن المصرية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة للعظمي في القاهرة لتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 35-21، مقارنة بـ34 درجة للعظمي خلال طقس أمس، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 29-20 مثل درجات الحرارة أمس في الإسكندرية للعظمي والصغري.

وتكون درجات الحرارة فى دمياط 28-21، الزقازيق 35-21، طنطا 33-21، بلطيم 29-20، شبين الكوم 35-21، المنصورة 35-21، سيوة 34-21، السويس 35-21، دمنهور 33-21، مطروح 27-18، الإسماعيلية 35-20، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 36-25، العريش 30-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة أيضًا في إدفو 41-26، ، الوادي الجديد 41-26، أسوان 41-25، الأقصر 41-25، أبوسمبل 40-26، أسيوط 38-22، سوهاج 38-23، المنيا 37-22، الفيوم 37-21، قنا 40-25، بنى سويف 37-21 درجة.

المصرى اليوم

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