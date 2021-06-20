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إعلام عبري: حكومة إسرائيل المصغرة تجتمع للمصادقة على «استئناف الحرب في غزة»

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إعلام عبري: حكومة إسرائيل المصغرة تجتمع للمصادقة على «استئناف الحرب في غزة» إعلام عبري: حكومة إسرائيل المصغرة تجتمع للمصادقة على «استئناف الحرب في غزة»

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أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، بأن الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينيت» سيلتئم، اليوم، للمصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.

وأفاد تقرير القناة العبرية الـ13، أمس السبت، بأن الكابينيت سيجتمع، اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، الذي سيترأسه منذ توليه مهام منصبه، مؤخرا.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة، معتقدا أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن بلاده يجب عليها الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه، مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.

وسبق أن صرح مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة الفلسطينية، محمد البريم «أبومجاهد»، يوم الجمعة الماضي، بأن المقاومة لن تسمح لإسرائيل بفرض قواعد اشتباك جديدة.

وشدد البريم على أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح، مرة أخرى، بفرض معادلة جديدة، وما جرى من تدمير الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم نفسه، قد وصفه بأنه «استعراض إسرائيلي مكشوف له ما بعده».

المصرى اليوم

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