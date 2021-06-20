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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد كل من: سيد محمد الشهير بـ«نيمار»، والذي يلعب كجناح أيسر، وأحمد زكي الظهير الأيسر، للتدريب مع الفريق الأول خلال هذه الفترة.

يأتي هذا ضمن خطة الجهاز الفني للزمالك، الخاصة بالاستفادة من العناصر المميزة من قطاع الناشئين في الفريق الأول.

وكان نيمار وزكي قد ظهرا بشكل طيب خلال المباراة الودية أمس، والتي أقيمت بين الفريق الأول أمام الأمل، مما دفع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لاتخاذ قرار بتصعيدهما للتواجد مع الكبار.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.