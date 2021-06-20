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كارتيرون يطبق نظاما جديدا في

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كارتيرون يطبق نظاما جديدا في الزمالك كارتيرون يطبق نظاما جديدا في

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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين خلال الأيام المقبلة

وقام الجهاز الفني للزمالك برفع معدلات الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال المران، حيث قاد فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، عدة فقرات قام اللاعبون بتأديتها.

كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قامت كل مجموعة بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة، وكذلك خوض فقرة بدنية.

وخاض لاعبو الفريق فقرة سرعات لمسافة معينة لعدة دقائق وذلك على هامش الحصة البدنية.

ويحرص كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام، على الإشراف على هذه الفقرة البدنية، وتحفيز اللاعبين للقيام بها.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

المصرى اليوم

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