«الصحة العالمية» تحذر: وضع «كورونا» فى إفريقيا مقلق

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أعرب مدير برنامج الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، عن قلقه إزاء تفاقم الأوضاع فى إفريقيا بعد انتشار نسخ متحوّرة من فيروس «كورونا» مُعْدية أكثر، تزامنا مع انخفاض معدّل التلقيح.

وقال مدير البرنامج إن مسار الإصابات بـ«كوفيد- 19» فى إفريقيا «مقلق للغاية»، مع انتشار نسخ متحوّرة مُعْدية أكثر، ومعدّل تلقيح منخفض بشكل خطير.

وأوضح «راين» أن القارة أكثر عرضةً للخطر لأنها تلقت عددًا قليلًا جدًا من اللقاحات المضادة، فيما حصلت أوروبا والولايات المتحدة على أعداد لقاحات تُمكِّنهما من العودة إلى الحياة الطبيعية مع انخفاض مذهل لأعداد الإصابات والوفيات.

وتابع: «الحقيقة القاسية أنه فى منطقة تشهد تفشى نسخ متحوّرة مُعْدية أكثر، ولديها على الأرجح تأثير أكبر، تركنا أعدادًا كبيرة من السكان والشعوب الضعيفة فى إفريقيا محرومة من حماية اللقاحات علمًا بأن أنظمة الصحة هشّة أصلًا».

وأضاف: «نتيجة توزيع ظالم للقاحات فى إفريقيا، لم يتم تلقيح سوى 1% من السكان بشكل كامل».

فى السياق نفسه، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن عشرات الدول غير قادرة على إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات بسبب النقص فى أعداد الجرعات، ما قد يؤدى إلى اضطرابات فى حملات التطعيم على المدى الطويل.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندى بالإنابة، مارك روتى، أن بلاده سترفع جميع قيود جائحة كورونا اعتبارًا من 26 من يونيو الجارى، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدى.

وفى المقابل، طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبى بتنسيق أفضل لسياسات إعادة فتح الحدود لتجنب إعادة إدخال سلالات جديدة من كورونا.

وخسر الاتحاد الأوروبى معركة قانونية فى بروكسل لإجبار شركة الأدوية الأنجلو- سويدية، «أسترازينيكا»، على توفير 120 مليون جرعة من لقاح كوفيد- 19 بحلول نهاية يونيو الجارى.