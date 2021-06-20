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مورينيو يكشف أسباب تدهور مستوى «هازارد» مع ريال مدريد

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مورينيو يكشف أسباب تدهور مستوى «هازارد» مع ريال مدريد مورينيو يكشف أسباب تدهور مستوى «هازارد» مع ريال مدريد

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أشاد البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب روما، بموهبة إيدين هازارد نجم ريال مدريد، لكنه كشف عن نقطة سلبية فى شخصية اللاعب البلجيكى.

وقال مورينيو، فى تصريحات لشبكة talksport: «الحقيقة حول هازارد؟ الحقيقة هى ما تراه يقدمه. إنه لاعب رائع بتدريب سيئ».

وأضاف: «يمكنك فقط تخيل ما يمكن لهازارد الوصول إليه إذا اتبع سلوكًا احترافيًا فى التدريبات».

وتابع: «فى النهاية، هازارد طفل ممتاز. إنه رجل عائلى رائع، ويبدو أنه لا ينتمى للجيل الحالى من اللاعبين. إنه هادئ ويركز تمامًا على الأسرة والأطفال والوالدين، وأن يعيش حياة هادئة جدًا».

وواصل: «لكن عندما ينزل هازارد إلى أرض الملعب كل صباح، لا يعمل كثيرًا».

وأكمل: «عندما ينزل إلى أرض الملعب فى المباريات، لا ترى انعكاس أسبوع من التدريبات، إنك ترى فقط انعكاس موهبته».

وقال «إنه لاعب مذهل ويمكنك أن تتخيل الصورة التى سيكون عليها إذا كان محترفًا بشكل كبير».

وأضاف: «عندما انتقل لريال مدريد، اعتقدت أنه رائع، حيث إن هذا اللاعب سيذهب إلى أكبر نادٍ فى العالم وسيشعر بضغط كبير ليكون دائمًا فى القمة، وأنه سيفوز بالكرة الذهبية، لأنه مذهل».

وتابع: «سيكون هازارد لاعبًا أفضل إذا تدرب بشكل صحيح، من حيث اللياقة والسرعة والحالة. إنه وصل إلى ما هو عليه بفضل الموهبة».

وقال «لقد تعرض هازارد لإصابات عديدة مع الملكى، لكن فى الوقت الذى عملنا فيه معًا فى تشيلسى لم يكن كذلك، ربما تعرض وقتها لإصابة لكنها لم تكن كبيرة».

وأضاف: «لكن فى ريال مدريد، دخل فى هذه المنطقة السلبية بسبب إصاباته، وربما تأثر هازارد بسبب ذلك».

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