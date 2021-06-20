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طارق يحيى: اختبارات في البحيرة اليوم

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طارق يحيى: اختبارات الزمالك في البحيرة اليوم طارق يحيى: اختبارات في البحيرة اليوم

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كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد.

وأضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

كما أشار يحيى إلى أن الاختبارات التي ستجري بمحافظة البحيرة، ستكون تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في هذة المحافظة تضم كلا من: أسامة حسن، مصطفى نجم، هشام إبراهيم، محمد إبراهيم، محمود سلطان، أحمد عبدالحميد كبير مدرب حراس مرمى كأعضاء فنيين، ومصطفى النقيب مدير شؤون اللاعبين كمسئول إداري، بجانب محمد السيد استمارات.

واختتم يحيى تصريحاته قائلا: “ستقام الاختبارات في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة، وموعد إقامة الاختبارات قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي”.

المصرى اليوم

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