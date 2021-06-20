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إعلامي تونسي: الترجي قد يتأهل من القاهرة.. وهذا سبب فوز الأهلي في رادس

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إعلامي تونسي: الترجي قد يتأهل من القاهرة.. وهذا سبب فوز الأهلي في رادس إعلامي تونسي: الترجي قد يتأهل من القاهرة.. وهذا سبب فوز الأهلي في رادس

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أكد مهدي عبيد الناقد الرياضي والإعلامي التونسي أن فريق الترجي الرياضي يعاني بشدة في مركز رأس الحربة الصريح بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر.

وقال عبيد في تصريحات تليفزيونية: «الصفقات التي أبرمها نادي الترجي هذا الموسم لم تكن على المستوى المطلوب المرضي للجمهور، وهناك العديد من اللاعبين لا يستحقون التواجد بصفوف الفريق، كما أنه من الوارد رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني حال الخروج من الدور نصف النهائى».

واختتم عبيد: «الأمل ما زال قائماً في تأهل الترجي الرياضي إلى الدور النهائي، فما زالت هناك فرصة كبيرة في مباراة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب السلام».

المصرى اليوم

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