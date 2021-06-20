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رضا عبدالعال: الترجي فريق «عادي».. ولاعبو «شعروا بالندم»

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رضا عبدالعال: الترجي فريق «عادي».. ولاعبو الزمالك «شعروا بالندم» رضا عبدالعال: الترجي فريق «عادي».. ولاعبو «شعروا بالندم»

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قال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق إن فريق الترجي التونسي لم يقدم الٱداء المنتظر أمام الأهلي بالأمس ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «الترجي فريق عادي»، مشيراً إلى أن لاعبي يشعرون بالندم الآن بعد مشاهدة الفريق التونسي وتواضع مستواه أمام الأهلي، كما أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق نتيجة أكبر أمام الترجي إذا تمكن لاعبوه من استغلال الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، بالإضافة إلى أن المارد الأحمر يستطيع الفوز بنتيجة كبيرة في لقاء الإياب المقرر إقامته السبت المقبل على ملعب السلام .

المصرى اليوم

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