أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

رئيس قطاع الكرة بالزمالك يعلن إجراء تصفيات نهائية لجميع اللاعبين

Print
رئيس قطاع الكرة بالزمالك يعلن إجراء تصفيات نهائية لجميع اللاعبين رئيس قطاع الكرة بالزمالك يعلن إجراء تصفيات نهائية لجميع اللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي ، عن إجراء تصفيات نهائية خلال الفترة المقبلة، للاختبارات التي قام بها قطاع الناشئين في مختلف محافظات ، وذلك بالتنسيق مع جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وأضاف يحيى في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن التصفيات النهائية ستكون للاعبين الذي تم اختيارهم من هذه المحافظات وفقا للمعايير الفنية والضوابط الإدارية، وذلك من قبل اللجان الفنية التي كانت تتواجد وتقوم بعملية الاختبار في المحافظات المختلفة.

وأشار يحيى إلى أن التصفيات النهائية، سيتم من خلالها الاستقرار بشكل نهائي على العناصر التي ستنضم إلى فرق الناشئين والبراعم بالنادي خلال الموسم القادم.

وأكد رئيس قطاعات الكرة أنه تم اختيار لجنتين على أعلى مستوى من نجوم الزمالك السابقين، من أجل اختيار العناصر بالتصفيات النهائية، وذلك من أجل إعطاء أكبر قدر من الدقة في الاختيار حيث ستكون هناك لجنة خاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين وتضم كوكبة لامعة من نجوم الزمالك السابقين وهم: غانم سلطان، أحمد عبدالحليم، بدر حامد، حسن بصري، عادل المأمور، حماده عبداللطيف، تامر عبدالحميد “دونجا”، أسامة حسن، بجانب الإداري شكري حسن.

أما بخصوص اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة ستضم كلا من: نصر إبراهيم، سيد سلامة، محمد أحمد، على يونس، خالد مصطفى، إيهاب رفاعي، إحسان الشحات، بجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجرى التصفيات النهائية لاختيار العناصر التي تم إجراء اختبارات لها داخل المحافظات خلال المواعيد التالية :-

محافظة كفر الشيخ ودمياط، يوم الأحد الموافق ٢٧ يونيو الجاري.
الدقهلية والمنوفية، يوم الخميس أول يوليو المقبل.
الغربية “قطور”، يوم الجمعة ٢ يوليو.
البحيرة “المحمودية” والاسكندرية، يوم السبت ٣ يوليو .
الجيزة “منشأة البكاري”، والغربية “سمنود”، يوم الأحد ٤ يوليو.
المنوفية “أشمون”، والدقهلية “ميت غمر”، يوم الإثنين ٥ يوليو .
الشرقية، بني سويف “الأسيوطي”، يوم الأربعاء ٧ يوليو.
الجيزة “الطالبية”، والشرقية “منيا القمح”، يوم الخميس ٨ يوليو.
القليوبية “شباب العمار”، والشرقية “بلبيس”، يوم الجمعة ٩ يوليو .
القليوبية “بطا”، والبحر الأحمر “رأس غارب”، يوم السبت ١٠ يوليو .
الإسماعيلية “البلدية”، والغردقة “الميناء”، يوم الأحد ١١ يوليو .
البحر الأحمر “سفاجا”، والجيزة “مركز شباب إمبابة”، يوم الإثنين ١٢ يوليو.
الأقصر، والبحيرة، يوم الأربعاء ١٤ يوليو.
وتقام التصفيات النهائية على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ابتداء من الساعة 9 صباحا، في المواعيد التي تم ذكرها سابقا وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1، والناشئين على ملعب 2، وحراس المرمى على ملعب 3

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك