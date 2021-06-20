رئيس قطاع الكرة بالزمالك يعلن إجراء تصفيات نهائية لجميع اللاعبين

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كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء تصفيات نهائية خلال الفترة المقبلة، للاختبارات التي قام بها قطاع الناشئين في مختلف محافظات مصر، وذلك بالتنسيق مع جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين.

وأضاف يحيى في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن التصفيات النهائية ستكون للاعبين الذي تم اختيارهم من هذه المحافظات وفقا للمعايير الفنية والضوابط الإدارية، وذلك من قبل اللجان الفنية التي كانت تتواجد وتقوم بعملية الاختبار في المحافظات المختلفة.

وأشار يحيى إلى أن التصفيات النهائية، سيتم من خلالها الاستقرار بشكل نهائي على العناصر التي ستنضم إلى فرق الناشئين والبراعم بالنادي خلال الموسم القادم.

وأكد رئيس قطاعات الكرة أنه تم اختيار لجنتين على أعلى مستوى من نجوم الزمالك السابقين، من أجل اختيار العناصر بالتصفيات النهائية، وذلك من أجل إعطاء أكبر قدر من الدقة في الاختيار حيث ستكون هناك لجنة خاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين وتضم كوكبة لامعة من نجوم الزمالك السابقين وهم: غانم سلطان، أحمد عبدالحليم، بدر حامد، حسن بصري، عادل المأمور، حماده عبداللطيف، تامر عبدالحميد “دونجا”، أسامة حسن، بجانب الإداري شكري حسن.

أما بخصوص اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة ستضم كلا من: نصر إبراهيم، سيد سلامة، محمد أحمد، على يونس، خالد مصطفى، إيهاب رفاعي، إحسان الشحات، بجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجرى التصفيات النهائية لاختيار العناصر التي تم إجراء اختبارات لها داخل المحافظات خلال المواعيد التالية :-

محافظة كفر الشيخ ودمياط، يوم الأحد الموافق ٢٧ يونيو الجاري.

الدقهلية والمنوفية، يوم الخميس أول يوليو المقبل.

الغربية “قطور”، يوم الجمعة ٢ يوليو.

البحيرة “المحمودية” والاسكندرية، يوم السبت ٣ يوليو .

الجيزة “منشأة البكاري”، والغربية “سمنود”، يوم الأحد ٤ يوليو.

المنوفية “أشمون”، والدقهلية “ميت غمر”، يوم الإثنين ٥ يوليو .

الشرقية، بني سويف “الأسيوطي”، يوم الأربعاء ٧ يوليو.

الجيزة “الطالبية”، والشرقية “منيا القمح”، يوم الخميس ٨ يوليو.

القليوبية “شباب العمار”، والشرقية “بلبيس”، يوم الجمعة ٩ يوليو .

القليوبية “بطا”، والبحر الأحمر “رأس غارب”، يوم السبت ١٠ يوليو .

الإسماعيلية “البلدية”، والغردقة “الميناء”، يوم الأحد ١١ يوليو .

البحر الأحمر “سفاجا”، والجيزة “مركز شباب إمبابة”، يوم الإثنين ١٢ يوليو.

الأقصر، والبحيرة، يوم الأربعاء ١٤ يوليو.

وتقام التصفيات النهائية على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ابتداء من الساعة 9 صباحا، في المواعيد التي تم ذكرها سابقا وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1، والناشئين على ملعب 2، وحراس المرمى على ملعب 3