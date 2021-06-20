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بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا (بث مباشر)

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بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا (بث مباشر) بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا (بث مباشر)

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى القاهرة قادمة من مطار قرطاج بتونس، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وكان المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قد قال- في تصريحات صحفية له عقب المباراة- «إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم».‏

وأضاف «احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها».

المصرى اليوم

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