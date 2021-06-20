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معلق نهائي كأس للكرة الطائرة: غضبت من تجاوزات وسب جماهير

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معلق نهائي كأس مصر للكرة الطائرة: غضبت من تجاوزات وسب جماهير الزمالك معلق نهائي كأس للكرة الطائرة: غضبت من تجاوزات وسب جماهير

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قال محمد عفيفي معلق نهائي كاس للكرة الطائرة عن غضب جماهير ضده بعد تعليقه في المباراة التي فاز فيها الزمالك على الأهلي باللقب.

وأضاف عفيفي في تصريحات تليفزيونية: «لم أقلل من نادي الزمالك خلال تعليقي على مباراة نهائي كأس الطائرة، لدى أصدقاء من لاعبي الزمالك في جميع الفرق والألعاب، تعليقي كان طبيعي خصوصًا اني كنت في قناة الأهلي».

وواصل:«»لما كنت بعلق في قناة محايدة بتكلم عادي وبقول هنا وهنا كل واحد حقه ايه، الأزمة إلى حصلت في الشوط الرابع انا شوفتها من أرض الملعب مش الكاميرات وبدات من لاعبي الزمالك وليس الأهلي«.

وأكمل: «لعيبة الأهلي عالمية فعلًا، وطبيعي وانت على قناة الأهلي، تكون داعم للاعبي الأهلي علشان أكثر إلى بيتابعوك المفروض يكونوا اهلاوية«.

واختتم: «غضبت من تجاوزات وسب جماهير الزمالك ضدي منذ انتهاء المباراة».

المصرى اليوم

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