الأربعاء.. الثقافة تبدأ أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحت شعار «مصر تونس تاريخ ثقافي وافاق مشتركة»، تبدأ الأربعاء المقبل أولي فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.
يأتى ذلك في اطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونظيره التونسي الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية عن اقراره خلال لقائهما بالاتحادية خلال شهر أبريل الماضي .
وتأتي أولي هذه الفعاليات في إطار مبادرة «علاقات ثقافية» التي أطلقتها الفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث ينظم المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد في الساعة السادسة يوم الأربعاء الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢١ بقاعة المجلس الأعلي للثقافة أمسية جديدة من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» والتى يتم خلالها الاحتفاء بدولة تونس.
وتتصدر الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تونس وأبرز ملامحها الثقافية، ثم يعقبه كلمة الأستاذة/ الدكتورة إيناس عبدالدايم- وزيرة الثقافة المصرية ومطلقة مبادرة «علاقات ثقافية» ثم كلمة سفير تونس لدي جمهورية مصر العربية السفير/ محمد بن يوسف متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين بالإضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، ولعرض الجانب الأخر من الصورة سوف يتحدث السيد السفير ايهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدي الجمهورية التونسية في رسالة مصورة ارسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، كما يستعرض بعض المبادرات الرامية لمزيد من التقارب بين البلدين في الفترة القادمة، وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.
كما يشارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم:
- الأستاذة/ سلوى بكر- الأديبة والروائية المصرية الكبيرة
- الأستاذ الدكتور/ سعيد المصري- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب.
الجدير بالذكر ان الفترة الماضية شهدت تسارع الجهود لخروج هذا العام على النحو الذي يحقق اضافة للحركة الثقافية في البلدين ويفتح افاق لمزيد من التعاون المشترك فيما بينهما، حيث التقت الدكتورة ايناس عبدالدايم والسفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس بمصر، لمناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 – 2022.
وفى المقابل عقد السفير ايهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدي الجمهورية التونسية سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية في تونس تم خلاله التأكيد على دور الثقافة الفاعل في تحقيق مزيد من التواصل .