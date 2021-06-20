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الأربعاء.. الثقافة تبدأ أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي

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الأربعاء.. الثقافة تبدأ أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي الأربعاء.. الثقافة تبدأ أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي

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تحت شعار « تونس تاريخ ثقافي وافاق مشتركة»، تبدأ الأربعاء المقبل أولي فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.

يأتى ذلك في اطار إعلان الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية مصر العربية ونظيره التونسي الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية عن اقراره خلال لقائهما بالاتحادية خلال شهر أبريل الماضي .

وتأتي أولي هذه الفعاليات في إطار مبادرة «علاقات ثقافية» التي أطلقتها الفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث ينظم المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبري سعيد في الساعة السادسة يوم الأربعاء الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢١ بقاعة المجلس الأعلي للثقافة أمسية جديدة من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية» والتى يتم خلالها الاحتفاء بدولة تونس.

وتتصدر الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تونس وأبرز ملامحها الثقافية، ثم يعقبه كلمة الأستاذة/ الدكتورة إيناس عبدالدايم- وزيرة الثقافة المصرية ومطلقة مبادرة «علاقات ثقافية» ثم كلمة سفير تونس لدي جمهورية مصر العربية السفير/ محمد بن يوسف متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين بالإضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، ولعرض الجانب الأخر من الصورة سوف يتحدث السيد السفير ايهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدي الجمهورية التونسية في رسالة مصورة ارسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، كما يستعرض بعض المبادرات الرامية لمزيد من التقارب بين البلدين في الفترة القادمة، وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.

كما يشارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم:

- الأستاذة/ سلوى بكر- الأديبة والروائية المصرية الكبيرة

- الأستاذ الدكتور/ سعيد المصري- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب.

الجدير بالذكر ان الفترة الماضية شهدت تسارع الجهود لخروج هذا العام على النحو الذي يحقق اضافة للحركة الثقافية في البلدين ويفتح افاق لمزيد من التعاون المشترك فيما بينهما، حيث التقت الدكتورة ايناس عبدالدايم والسفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس بمصر، لمناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 – 2022.

وفى المقابل عقد السفير ايهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية لدي الجمهورية التونسية سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية في تونس تم خلاله التأكيد على دور الثقافة الفاعل في تحقيق مزيد من التواصل .

المصرى اليوم

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