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الفنانة المعتزلة نورا تحتفل بعيد ميلادها مع ابنة شقيقتها مي نور الشريف

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الفنانة المعتزلة نورا تحتفل بعيد ميلادها مع ابنة شقيقتها مي نور الشريف الفنانة المعتزلة نورا تحتفل بعيد ميلادها مع ابنة شقيقتها مي نور الشريف

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شاركت الفنانة مي نور الشريف متابعيها عبر إنستجرام عدة صور مع خالتها الفنانة المعتزلة نورا احتفالا بعيد ميلادها.

مي نور الشريف

وعلقت مي نور الشريف: «أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي كل سنة وانتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي ..ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة يالي ممشياني على العجين ملخبطوش».

الفنانة المعتزلة نورا مواليد 18 يونيو 1954 واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري وهي شقيقة الفنانة بوسي.

اعتزلت نورا التمثيل وارتدت الحجاب عام 1996 بعد تألقها في عدة أدوار في السينما ومنها «جري الوحوش» و«العار» و«4 في مهمة رسمية»..وتزوجت من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه بسبب إدمانه للمخدرات بحسب تصريحات سابقة لها كما تزوجت من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وانفصلت عنه.

المصرى اليوم

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