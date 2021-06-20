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سيد عبدالحفيظ : لاعبو الأهلي يظهرون معدنهم الأصيل في المواقف الصعبة

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سيد عبدالحفيظ : لاعبو الأهلي يظهرون معدنهم الأصيل في المواقف الصعبة سيد عبدالحفيظ : لاعبو الأهلي يظهرون معدنهم الأصيل في المواقف الصعبة

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الترجي التونسي كانت صعبة وثقيلة ولكن كانت الغلبة والأفضلية للأهلي.

وأضاف سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الأهلي يظهرون معدنهم الأصيل في المواقف الصعبة والمباريات الكبيرة».

وتابع: «التأهل لم يحسم بعد رغم الفوز في لقاء الذهاب، وأمامنا لفاء في غاية الصعوبة في القاهرة، وسنسعى لتأكيد أحقيتنا في التأهل للنهائي».

وواصل: «كابتن الخطيب رفض النزول لملعب المباراة قبل الحصول على تعهد كتابي بتأمين اللاعبين، وطالبنا اللاعبين بنسيان ما حدث والتركيز فقط مع المباراة».

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