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أحمد فهمي: «الأهلي أكثر شئ يسعدني في الحياة.. ومتعتي في السفر خلفه»

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أحمد فهمي: «الأهلي أكثر شئ يسعدني في الحياة.. ومتعتي في السفر خلفه» أحمد فهمي: «الأهلي أكثر شئ يسعدني في الحياة.. ومتعتي في السفر خلفه»

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قال الفنان أحمد فهمي، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي حققه الأهلي على حساب الترجي التونسي مساء اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

وأضاف أحمد فهمي، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني أدار المباراة بشكل جيد وقدمنا مباراة متميزة، وشخصية الأهلي ظهرت اليوم بشكل كبير».

وتابع:«كنت مؤيدا لقرار الأهلي بعدم الانسحاب من مباراة الترجي، كنت أتمنى أن نخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز، وبالفعل عدنا بانتصار ثمين».

وواصل فهمي: «بشكر كل اللعيبة وعلى رأسهم بيتسو موسيماني، بحب موسيماني في المباريات إلى خارج الأرض أكتر، ما يتردد عن وجودي في معسكر الأهلي غير صحيح وغير منطقي، مفيش الكلام ده في الأهلي، انا موجود في فندق يبعد عن الأهلي 40 دقيقة، مهما كانت علاقتك كويسة مع مسئولي الأهلي لن تتواجد في المعسكر، هناك نظام».

وشدد قائلا: «متعتي هي السفر خلف الأهلي والأهلي أكثر شئ يسعدني في الحياة».

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