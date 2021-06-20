★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقة مفاجأة ينوي مسؤولو نادي الزمالك تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «نادي الزمالك يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب مميز ليكون مع حازم إمام، خاصة في ظل عدم إثبات التونسي حمزة المثلوثي جدارته مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي».

وأضاف: «كريم العراقي ظهير أيمن نادي المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي هو المرشح الأول، لتدعيم مركز الظهير الأيمن للزمالك، خلال الفترة المقبلة»، مضيفًا: «حتى الأن لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب النادي الأبيض مع النادي المصري، بشأن كريم العراقي».

وتابع :«الأيام القادمة، ستشهد دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات مع المصري لحسم صفقة العراقي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، على استاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.