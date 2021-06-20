أخبار عاجلة

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد شوبير يكشف صفقة مفاجأة في

Print
أحمد شوبير يكشف صفقة مفاجأة في الزمالك أحمد شوبير يكشف صفقة مفاجأة في

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقة مفاجأة ينوي مسؤولو نادي تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «نادي الزمالك يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب مميز ليكون مع حازم إمام، خاصة في ظل عدم إثبات التونسي حمزة المثلوثي جدارته مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي».

وأضاف: «كريم العراقي ظهير أيمن نادي المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي هو المرشح الأول، لتدعيم مركز الظهير الأيمن للزمالك، خلال الفترة المقبلة»، مضيفًا: «حتى الأن لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب النادي الأبيض مع النادي المصري، بشأن كريم العراقي».

وتابع :«الأيام القادمة، ستشهد دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات مع المصري لحسم صفقة العراقي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة المقاصة، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، على استاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث»

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك