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بعثة الأهلي تغادر مطار قرطاج في طريقها إلى القاهرة

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بعثة الأهلي تغادر مطار قرطاج في طريقها إلى القاهرة بعثة الأهلي تغادر مطار قرطاج في طريقها إلى القاهرة

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مطار قرطاج بتونس في طريق ‏عودتها إلى القاهرة، بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وكان المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قد قال- في تصريحات صحفية له عقب المباراة- «إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم».‏

وأضاف «احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها».

المصرى اليوم

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