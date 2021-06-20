أخبار عاجلة

ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جيبوتي تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط ونجران

Print
جيبوتي تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط ونجران جيبوتي تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه خميس مشيط ونجران
أكدت وقوفها مع ‎المملكة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها

جيبوتي تدين إطلاق

أدانت جمهورية جيبوتي إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط ونجران.

وقال سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة: "في الوقت الذي يتطلع العالم إلى مبادرات الحل في اليمن ليتحقق لشعبها الشقيق الأمن والسلام، تستمر الميليشيات الانقلابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية "، مؤكدًا وقوف بلاده مع ‎المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، وأن هذه الاعتداءات تنتهك القانون الدولي ولا تخدم ‎اليمن وشعبه بل تشكل تهديدًا للمنطقة وتقويضًا لجهود ومبادرات الحل في اليمن.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية

تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية

تثبيت سعر البنزين يترجم توجُّه السعودية بتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية