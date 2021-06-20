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متحدث الصحة يجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول مستجدات كورونا

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"العبدالعالي" يتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية

متحدث الصحة يجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول مستجدات كورونا

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات مستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاح، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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