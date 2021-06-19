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نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم السبت ست طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه المملكة ليصل إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي اعترضتها خلال اليوم إلى 17.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على تويتر إن طائرة مسيرة أُطلقت على قاعدة عسكرية في خميس مشيط .

وقال التحالف إنه تم إطلاق طائرتين مسيرتين أخريين تجاه خميس مشيط في حين تم إطلاق ثماني مسيرات تجاه جنوب المملكة إحداها صوب مدينة نجران حسبما قال التلفزيون الرسمي .وتم اعتراض كل هذه الطائرات.

وتستهدف جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران خميس مشيط وغيرها من المدن السعودية على الحدود بشكل متكرر في الحرب الدائرة منذ ما يربو على ستة أعوام.

وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن في مارس 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية من العاصمة صنعاء.