★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي إن الشوط الأول انتهى في رادس بعد الفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف، ويتبقى للفريق الشوط الثاني في القاهرة في مباراة الإياب التي تقام في القاهرة السبت المقبل.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طالب من المسئولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحصول على توقيع كتابي لتأمين لاعبي الأهلي في المباراة وبعدها وهو ما حدث بالفعل.

واستطرد أنه في حال عدم وجود تعهد كتابي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحماية لاعبي الأهلي قبل المباراة وبعدها فلن يتم إقامة المباراة أمام الترجي التونسي.

وأشاد سيد عبدالحفيظ باستعادة لاعبي الأهلي تركيزهم مجددا بعد الشغب الذي شهدته مباراة الترجي التي أقيمت في رادس وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وكشف مدير الكرة في النادي الأهلي أنهم طالبوا تأجيل المباراة ساعة بسبب الشغب وإلقاء الشماريخ في المباراة.

وأوضح سيد عبدالحفيظ أن المباراة المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي ستكون صعبة للغاية، موضحا أن هناك اجتماع غدا الأحد من أجل إعطاء قرار نهائي بوجود جماهير في لقاء العودة في نصف نهائي دوري الأبطال.