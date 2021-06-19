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20 ألف جنيه مكافآة للاعبي دمنهور

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20 ألف جنيه مكافآة للاعبي دمنهور 20 ألف جنيه مكافآة للاعبي دمنهور

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قرر المهندس محمد حامد عبدالجليل رئيس نادى بروكسي بالبحيرة تقديم مكافأة خاصة لفريق دمنهور بعد فوزه الصعب والغالى على دكرنس، والذى قد يكون السبب في بقاء زعيم البحاروة بدورى القسم الثانى الموسم المقبل.

وسبق وأن وعد حامد، اللاعبين بمنحهم مكافأة خاصة في حالة العودة من دكرنس بالنقاط الثلاثة، لذلك قرر صرف عشرون ألف جنية مكافأة للاعبين بعد أداءهم الرجولى وتحقيقهم للفوز.

وكان دمنهور حقق الفوز على دكرنس، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من دوري الممتاز «ب»، ليقترب الفريق من البقاء في المسابقة، حيث يحتل المركز العاشر في جدول تريتب الدوري برصيد 30 نقطة.

المصرى اليوم

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