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خبير أمن معلومات: من أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي

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خبير أمن معلومات: مصر من أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي خبير أمن معلومات: من أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي

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قال المهندس محمود توفيق، استشاري أمن المعلومات، إن حافظت على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد.

وأضاف «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية للذكاء الاصطناعي في العام الماضي؛ لتصبح في المركز الـ56 عالميا مقارنة بالمركز الـ111 في عام 2019.

وأشار استشارى أمن المعلومات، إلى أن منصة مصر الرقمية تُقدم العديد من الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن هناك جهة مختصة لإصدار التوقيع الإلكتروني بعد التحقق من الهوية، موضحًا أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصرى اليوم

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