شاهدهما عاريان في المعصرة .. شاب يقفز من الدور الرابع هروبا من زوج عشيقته (تفاصيل)

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هروبا من زوج عشيقته قفز شاب من الطابق الرابع بمنطقة المعصرة في القاهرة وسقط جثة هامدة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة وتحرر محضرا بالواقعة وجرى إحالتها إلى النيابة العامة بتهمة ممارسة الرذيلة.

كانت شرطة مباحث القاهرة تلقت بلاغا بمصرع شاب سقط من الطابق الرابع شبه عاري في منطقة المعصرة، انتقلت ضباط الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص والاستماع إلى أقوال شهود عيان، تبين أن الشاب المتوفي كان في أحضان عشيقته في غرفة نومها وفوجئ بعودة زوجها من العمل مبكرا فحاول الهروب من شرفة غرفة نومها فقز من الطابق الرابع ومات في الحال.

بمواجهة الزوجة المتهمة بأقوال زوجها وشهود عيان اعترفت بممارسة الرذيلة مع ابن الجيران، فتم القبض عليها ووجه لها زوجها تهمة ممارسة الزنا وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة زينهم بقرار من النيابة العامة وتم انتداب طبيب شرعي للتأكد من سبب الوفاة.

وكشف الزوج بأنه عندما فتح باب شقته وجد زوجته في أحضان عشيقها عارية داخل غرفة نومه يمارسان الرذيلة وعندما حاول الإمساك به فقفز من شرفة غرفة نومه شبه عاري.