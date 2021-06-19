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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

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أصيب 9 أشخاص السبت أثر نشوب مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب مشاجرة بالعصا والشوم بين عائلتين بقرية دندرة بمنطقة كوبري رمضان، وأسفرت عن إصابة 9 أشخاص وهم شرف الدين حسين محمود، 50 عامًا، وأم العز عبده محمود، 55 عامًا، وشقيقتها فاطمة 60 عامًا، وسيد محمد حسين محمود، 31 عامًا، ومانجة محمد سيد، 32 عامًا، وشقيقيها رمضان 33 عامًا، وأحلام 20 عامًا، ونورا على أحمد، 20 عامًا، وشقيقها ياسر 25 عامًا فتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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