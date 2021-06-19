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أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، أن «العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقدّم بري، خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل «شرحاً مفصلاً عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.

وعرض «ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة»، وشكر بري «للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته».

وجرى خلال اللقاء عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لا سيما الأزمة الحكومية.

وكان بوريل قد وصل، مساء أمس (الجمعة)، إلى بيروت في أول زيارة رسمية له للبنان تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، ومنظمات من المجتمع المدني.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء حرب أهلية استمرت 15 عاماً في عام 1990.

وفي الوقت نفسه، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب خلاف بين منافسين سياسيين.

ويتعرض لبنان لضغط من قبل مؤسسات تمويل دولية لإجراء إصلاحات اقتصادية واتخاذ إجراءات ضد الفساد.