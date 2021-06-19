أخبار عاجلة

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
ميسي ينفجر فرحًا بتتويجه ببطولة كوبا أمريكا 2021 ويقبل الكأس.. فيديو وصور -
عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي -
عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي -
كشري: مهمتي صعبة مع الانتاج وبيراميدز لا يستحق التعادل -
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.. وهدف دي ماريا في شباك السامبا.. فيديو -
أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي -
المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم -
الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة لبركان "إتنا".. وتسونامي طيني يضرب هذه الدولة -
وزير الرياضة: مصر نالت ثقة الاتحاد الدولي لـ«الخماسي الحديث» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بري: عقبات داخلية تحول دون إنجاز اللبنانية

Print
بري: عقبات داخلية تحول دون إنجاز الحكومة اللبنانية بري: عقبات داخلية تحول دون إنجاز اللبنانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، أن «العقبات التي تحول دون إنجاز هي محض داخلية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقدّم بري، خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل «شرحاً مفصلاً عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.

وعرض «ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة»، وشكر بري «للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته».

وجرى خلال اللقاء عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لا سيما الأزمة الحكومية.

وكان بوريل قد وصل، مساء أمس (الجمعة)، إلى بيروت في أول زيارة رسمية له للبنان تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، ومنظمات من المجتمع المدني.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء حرب أهلية استمرت 15 عاماً في عام 1990.

وفي الوقت نفسه، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب خلاف بين منافسين سياسيين.

ويتعرض لبنان لضغط من قبل مؤسسات تمويل دولية لإجراء إصلاحات اقتصادية واتخاذ إجراءات ضد الفساد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي