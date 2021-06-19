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قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة للغاية.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية، أن فريق الأهلي يستعد للتحرك إلى المطار للاتجاه إلى القاهرة حيث تقلع رحلة الفريق مساء اليوم.

وأشار الدكتور سعد شلبي إلى أنه تم زيادة عدد المقاعد في فروع النادي الأهلي الثلاثة بواقع ألف مقعد حتى يتاح مشاهدة المباراة لأعضاء النادي في فرع الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر.

وأوضح سعد شلبي أن هناك احتفالات كبيرة في أفرع الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف والذي سجله محمد شريف.

واستطرد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه يأمل أن يتم السماح لحضور جماهيري كبير في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التي تقام في القاهرة يوم السبت المقبل، موضحا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام باتخاذ كافة الإجراءات لحضور الجماهير بواقع 20 ألف مشجع.